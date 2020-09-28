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"السديس" يشيد ببسالة واحترافية رجال أمن الدولة بإلقاء القبض على العناصر الإرهابية وكشف مخططاتهم

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"السديس" يشيد ببسالة واحترافية رجال أمن الدولة بإلقاء القبض على العناصر الإرهابية وكشف مخططاتهم "السديس" يشيد ببسالة واحترافية رجال أمن الدولة بإلقاء القبض على العناصر الإرهابية وكشف مخططاتهم
استنكر قيام هذه الشرذمة الضالة بأعمال التخريب والإرهاب وترويع الآمنين

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالعملية البطولية التي قام بها الأبطال الأشاوس من رئاسة أمن الدولة في القبض على الخلية الإرهابية التي تتألف من ١٠ عناصر. وأشاد ببسالة واحترافية رجال الأمن، وما قاموا به من عمل بطولي، سطروه بإلقاء القبض على العناصر الإرهابية - بفضل الله -، وكشف مخططاتهم الفاشلة والبائسة، ذودًا عن بلد التوحيد ومقدساته ومقدراته، وصونًا لأمان أبنائه المواطنين.

وأكد "السديس" أن تلك العملية تمت بفضل الله – عز وجل - ثم بيقظة رجال أمن الدولة، وحرصهم على حماية هذا الوطن المعطاء ومقدراته، وفق توجيهات سديدة من قياداتنا الميامين -حفظهم الله ورعاهم- بالقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأمن دولتنا المباركة واستقرارها.

واستنكر الرئيس العام قيام هذه الشرذمة الضالة بأعمال التخريب والإرهاب وترويع الآمنين، ولاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.

وفي الختام دعا الله أن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها ورخاءها، وأن يحفظها من عدوان المعتدين، وإرهاب الحاقدين المتربصين، وأن يديم عليها وعلى بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل خير وسداد، وأن يحفظ رجال أمن الدولة، وأن ينير بصيرتهم، وأن يسدد رميهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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