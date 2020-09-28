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مرور جدة يستوقف قائد مركبة وضع سنابه مكان اللوحة الخلفية لسيارته‎

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مرور جدة يستوقف قائد مركبة وضع سنابه مكان اللوحة الخلفية لسيارته‎ مرور جدة يستوقف قائد مركبة وضع سنابه مكان اللوحة الخلفية لسيارته‎
تجاوب مع بلاغ مواطن وتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه

مرور جدة يستوقف قائد مركبة وضع سنابه مكان اللوحة الخلفية لسيارته‎

أوقف مرور جدة قائد مركبة بعد وضع سنابه مكان اللوحة الخلفية لسيارته، حيث تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام وذلك تجاوباً لبلاغ مواطن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتفصيلاً، جاء ذلك تجاوباً مع بلاغ مواطن موثق بالصور، ارسله لحساب المرور بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبلغ فيه عن وجود مركبة بدون لوحات خلفية ووضع قائدها سنابه مكان اللوحة.

وتمكَّن المرور بعدها بناء على الصور الموثَّقة من قِبل المواطن من القبض على قائد المركبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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