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أمريكا أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق

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أمريكا أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق أمريكا أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق
بغداد تتخوف من عمل عسكري ضد الميليشيات

أمريكا أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق

ذكر مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان، اليوم (الاثنين)، أن واشنطن أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق، بعد أن حذرت بغداد من أنها قد تغلق سفارتها، في خطوة يخشى العراقيون أن تحول بلدهم إلى ساحة حرب.

وأضافوا أن واشنطن بدأت بحلول أمس تنفيذ استعدادات لسحب العاملين الدبلوماسيين إذا ما صدر قرار يقضي بذلك، وفقاً لـ "رويترز".

من ناحيتهما، بين مصدران حكوميان في العراق، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هدد بإغلاق السفارة في مكالمة هاتفية قبل أسبوع مع الرئيس برهم صالح.

ويخشى العراق أن يتبع سحب الدبلوماسيين عمل عسكري سريع يستهدف الميليشيات، التي ترى واشنطن أنها مسؤولة عن الهجمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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