أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي متورط بجمع وتحويل 120 مليون ريال مجهولة المصدر

Print
شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي متورط بجمع وتحويل 120 مليون ريال مجهولة المصدر شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي متورط بجمع وتحويل 120 مليون ريال مجهولة المصدر
مكوَّن من 6 وافدين.. ويُشتبه بأنها نتاج غسل أموال

شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي متورط بجمع وتحويل 120 مليون ريال مجهولة المصدر

صرَّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيم عصابي مكوَّن من (6) وافدين (من الجنسية الهندية)، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، والقبض عليهم؛ وذلك لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يُشتبه في أنها نتاج غسل أموال، إلى خارج عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات، تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة.

وقد ثبت تحويلهم مبالغ مالية، بلغ مجموعها (120.000.000) مائة وعشرين مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه ضُبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22.500) ريال، يُشتبه في أنه نتاج مصدر غير مشروع. ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

شبكة عيون الإخبارية