تعرف على الإجراءات الاحترازية التي تنفذها "رئاسة الحرمين الشريفين"

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تشمل تعقيم الحرم 10 مرات ومنع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود

بثت رئاسة الحرمين الشريفين عبر موقعها الرسمي عدداً من أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين.

وتشمل الإجراءات تعقيم الحرم 10 مرات يومياً، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداءً من الأحد المقبل، وتوزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة؛ حفاظاً على سلامتهم.

كما يمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، فيما سيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حالياً.

كما يتم تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.‬