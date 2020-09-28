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"المفدى": تأكيدًا لالتزامها باسترتيجيتها لتوفير أحدث خدمات الاتصالات لجميع مناطق المملكة

أعلنت "زين السعودية" إضافة تسع مدن جديدة في المملكة إلى خريطة خدمات الجيل الخامس (5G) الأوسع التي تمتلكها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد مناطق ومدن المملكة التي تغطيها شبكة هذا الجيل التابعة للشركة إلى 47 مدينة.

وتشمل التغطية الجديدة كلاً من: المجمعة، النعيرية، القطيف، رفحاء، صفوى، ينبع، الزلفي، العيون وطريف، والتي باتت جميعها تتمتّع بخدمات الجيل الخامس (5G) الرقمية فائقة السرعة والجودة، والتي من شأنها تعزيز منظومة التحوّل الرقمي في المملكة والارتقاء بجودة الحياة لجميع أبناء المجتمع عبر تعزيز ترابط الخدمات الحالية وفتح آفاق الابتكار المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى إن ذلك الإعلان يحمل رسالة قوية عن التزام "زين السعودية" وحرصها على الاستمرار في استرتيجيتها لتوفير أحدث خدمات الاتصالات لجميع مناطق المملكة، كما أن الإعلان تأكيد على متانة المسار التشغيلي للشركة من خلال امتلاكها بنية تحتية قوية قادرة على التوسّع المستمر السريع في نشر شبكة الجيل الخامس، والتي تُعد الأوسع والأكثر تقدّماً في المنطقة، إضافة إلى الاستمرار في التوسّع عن طريق تحديث خرائط التغطية بشكل أسبوعي على موقع الشركة.

وأضاف "المفدى": "تأتي هذه التوسعة لتؤكد أن زين السعودية تشارك في جهود المملكة لتعزيز تنافسيتها الرقمية، والتي توّجت مؤخراً بإعلان تصدّر المملكة العربية السعودية قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، باحتلالها المرتبة الأولى في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وهذا إنما يؤكد على امتلاك المملكة أحدث مزايا الخدمات الرقمية في عصرنا الحالي، وتعزيز تجربة المستخدمين لها في مختلف القطاعات بشكلٍ غير مسبوق، بما في ذلك إنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية وقطاع الأعمال".

وتقدم "زين السعودية" أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) التي تصل إلى كل مناطق المملكة، وبإجمالي 47 مدينة. وكان لتميّزها في نشر شبكة الجيل الخامس وجودة خدماتها، أن جعلها تتبوّأ المركز الأوّل في 12 من أصل 13 منطقة إدارية في المملكة، ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت شبكة الجيل الخامس من "زين السعودية"، بحسب التقرير عينه، الأسرع في الوصول إلى تطبيقيّ Zoom ومايكروسوفت Teams، واحتلت أيضاً المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب إلكترونية، بحسب التقرير، شملت: Fortnite، FIFA20، APEX، وLeague Legends.

وتأتي تلك الإنجازات بالتوازي مع الاعتراف الدولي بمستوى التفوّق الذي حقّقته الشركة، في حصولها على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.