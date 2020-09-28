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إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني

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إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني

جى بي سي نيوز :- صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية.
وتالياً نص الإرادة:"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

جي بي سي نيوز

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