أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

حالتا وفاة بفيروس كورونا و425 إصابة محلية في الأردن

Print
حالتا وفاة بفيروس كورونا و425 إصابة محلية في الأردن حالتا وفاة بفيروس كورونا و425 إصابة محلية في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت 431 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن الأحد منها 425 حالة محلية، وفق الموجز الإعلامي حول المستجد COVID-19 والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبحسب الموجز توزعت الحالات على النحو التالي:

- (425) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

▪︎ (281) في محافظة العاصمة عمّان.

▪︎ (50) في محافظة البلقاء.

▪︎ (24) في محافظة الزرقاء.

▪︎ (11) في محافظة إربد.

▪︎ (12) في محافظة معان.

▪︎ (23) في محافظة عجلون.

▪︎ (16) في محافظة جرش.

▪︎ (7) في محافظة الكرك.

▪︎ حالة واحدة في محافظة المفرق.

- (6) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (8492) حالة.

▪︎ سُجّلت حالتا وفاة، (رحمهما الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (45) حالة.

▪︎ سُجّلت (96) حالة شفاء هذا اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

▪︎ تمّ إجراء (15384) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1170897) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

بسبب عدم توفر الماء.. فقراء المكسيك يعانون في مواجهة فيروس كورونا

بسبب عدم توفر الماء.. فقراء المكسيك يعانون في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية