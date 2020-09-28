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استشاري طب النوم لـ"سبق": تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مهم جداً لتعزيز مناعة الجسم

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استشاري طب النوم لـ"سبق": تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مهم جداً لتعزيز مناعة الجسم استشاري طب النوم لـ"سبق": تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مهم جداً لتعزيز مناعة الجسم
قال: لا يقي من كورونا إلا أنه يمنع استنزاف المناعة

استشاري طب النوم لـ

أكد الدكتور سعد بن محمد الشريف، استشاري وأستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم، أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خلال هذه السنة بشكل خاص، بالرغم من أنه لا يقي ضد ؛ لأن إصابة الإنسان بالإنفلونزا الموسمية تجعله أكثر عرضه للإصابة بعدوى أخرى، مما قد يزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا. وقال: "من المعلوم أن لكل إنسان قدرة فسيولوجية معينة على مقاومة الأمراض، وعند استنزاف جزء منها في الإنفلونزا الموسمية فستقل قدرة الجسم على مقاومة فيروس كورونا".

وأضاف لـ"سبق": "غالباً ما يبدأ موسم الإنفلونزا الموسمية في في شهر أكتوبر ويصل ذروته في الفترة من شهر ديسمبر حتى شهر فبراير، وقد يمتد حتى شهر مارس، وينصح بأخذ التطعيم قبل أسبوعين من الموسم حتى يتمكن جسم الإنسان من تكوين المناعة ضد الإنفلونزا".

وتابع: "ويساعد التطعيم بإذن الله على الوقاية من الإنفلونزا أو على الأقل التخفيف من شدة الأعراض في حال الإصابة، لا قدّر الله".

وقال: "طبياً، يعتبر التطعيم آمنًا حتى للمرأة الحامل خلال جميع مراحل الحمل، وبشكل عام يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية كل من تجاوز عمره ستة أشهر ولا يشتكي من حساسية ضد التطعيم بأخذ التطعيم، وتكون أهميته أكبر لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة".

وأوضح، أن "التركيب الجيني للفيروس يتغير بشكل دائم، لذلك ينصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا بشكل سنوي قبل بداية كل موسم للوقاية منها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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