الهند.. إصابات "كورونا" تتخطى 6 ملايين

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سجلت نحو 100 ألف وفاة

أعلنت الهند اليوم (الاثنين) أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز عتبة ستة ملايين، في وقت يجتاح الفيروس البلد الشاسع في جنوب غرب آسيا.

وبينت وزارة الصحة أن البلاد سجلت 6,1 ملايين إصابة، كما سجلت أيضاً نحو 100 ألف وفاة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وتسجّل الهند يوميًا ما بين 80 و90 ألف إصابة، منذ بدأت الإعلان عن أكبر ارتفاع في الحصيلة اليومية منذ أواخر أغسطس (آب).

وضرب الفيروس في البداية المدن الأكبر بما فيها بومباي، التي تعد مركزًا ماليًا، والعاصمة نيودلهي، لكنه تفشى لاحقًا في المناطق الريفية حيث أنظمة الرعاية الصحية متهالكة.فيروس كورونا الجديد