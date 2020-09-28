فيتوريا: مباراتنا تمثل نهائيًا.. فلادان: نلعب أمام فريق قوي

★ ★ ★ ★ ★

في قمة سعودية "بنكهة آسيوية" في ربع نهائي دوري الأبطال

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الصربي فلادان، إنه سيواجه فريقًا قويًا في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهو النصر المرشح لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، فيما أكد مدرب النصرالبرتغالي روي فيتوريا جاهزية فريقه لمواجهة أي خصم.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، النصر والأهلي في مواجهة سعودية خالصة، الأربعاء، على ملعب نادي السد في الدوحة.

وأضاف "فلادان": "نحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة والتي تعتبر من الفرق القوية والمميزة، والنصر فريق قوي ونعرف أن مواجهته ستكون صعبة، لكننا سنحضر للمباراة جيداً.

في المقابل قال مدرب النصر فيتوريا: "الأهلي فريق قوي ويملك لاعبين رائعين، والمباراة ستكون صعبة وهي بمثابة النهائي.. لم نستعد للمواجهة بعد لكن لدينا روتينًا معينًا قبل كل مباراة، وسنبدأ تحضيراتنا اعتباراً من اليوم".