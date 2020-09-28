باكستان: 566 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

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خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 9 حالات وفاة، و566 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 310841 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6466 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 296022 حالة، في حين توجد 8353 حالة نشطة.فيروس كورونا الجديد