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"الحج": تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً

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"الحج": تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً "الحج": تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً
قالت: إن تسجيل البيانات سيكون مرتبطاً بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر

قالت وزارة الحج والعمرة: إن تطبيق "اعتمرنا" الذي أعلنت عنه في وقت سابق، سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً، بعد الانتهاء من كل الأمور التقنية الخاصة به، حيث إن التطبيق متاح للتحميل حالياً على نظام iOS فقط.

ويتضمن تطبيق "اعتمرنا" على تحديد الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقها للمحافظة على الصحة العامة، وسيكون تسجيل البيانات مرتبطاً بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عدداً من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من ، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.

وزارة الحج والعمرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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