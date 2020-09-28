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جامعة الملك خالد تدشن معرض "الوطن بريشة الفن".. احتفالاً باليوم الوطني 90

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بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين.. ويضم أكثر من 30 لوحة

جامعة الملك خالد تدشن معرض

دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بمكتبه في إدارة الجامعة صباح اليوم، معرض "الوطن بريشة الفن" الافتراضي؛ وذلك ضمن احتفالات الجامعة بذكرى اليوم الوطني الـ 90، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من داخل المملكة وخارجها.

وفي بداية التدشين أشاد الرئيس بالأعمال الفنية المشاركة ومدى ارتباطها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، شاكرًا كل من شارك في المعرض، لافتًا إلى أن الوطن يستحق من الجميع الاحتفاء به في مثل هذه المناسبة.

وأوضح المشرف على المعرض مساعد مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، المشرف على وحدة أبحاث ودراسة التراث العمراني بمنطقة عسير، الدكتور علي عبدالله مرزوق، أن المعرض أقيم بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات من داخل المملكة، وعدد من ضيوف الشرف المشاركين في هذه المناسبة من الوطن العربي، شاكرًا رئيس الجامعة على تدشينه للمعرض وحرصه على كل ما يسهم في تقدم الجامعة وتطورها.

يذكر أن المعرض يضم في جنباته أكثر من 30 لوحة تشكيلية تستحضر الوطن في يومه الـ 90، ويتاح للزوار من خلال المعرض الإلكتروني الاطلاع على اللوحات المشاركة من خلال تقنية الواقع الافتراضي، بحيث يمكن للزائر الاطلاع أيضًا على تفاصيل كل لوحة خلال جولته الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/HPNsZ

جامعة الملك خالد تدشن معرض

جامعة الملك خالد تدشن معرض

جامعة الملك خالد تدشن معرض

جامعة الملك خالد تدشن معرض

جامعة الملك خالد تدشن معرض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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