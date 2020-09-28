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تزامنًا مع "كورونا".. "وقار" تشارك في مبادرة "بركتنا" لخدمة كبار السن

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تزامنًا مع "كورونا".. "وقار" تشارك في مبادرة "بركتنا" لخدمة كبار السن تزامنًا مع "كورونا".. "وقار" تشارك في مبادرة "بركتنا" لخدمة كبار السن
تهدف لتحقيق التواصل معهم ومساندتهم ودعم حقوقهم ورفع مستوى الاهتمام بهم

تزامنًا مع

شاركت الجمعية لمساندة كبار السن "وقار" في فعاليات مبادرة (بركتنا) التي ينظمها فريق "الديوانية التطوعي" بالتعاون مع جمعية تآخي لرعاية المسنين.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية وقار عبدالعزيز الهدلق أن المبادرة تهدف إلى استشعار المجتمع بأهمية كبار السن وتحقيق التواصل معهم ومساندتهم ودعم حقوقهم ورفع مستوى الاهتمام بهم.

وأكد الهدلق: أن كبار السن فئة غالية على المجتمع ومن حقهم علينا ألا نبتعد عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، ومن هذا المنطلق تحرص الجمعية كثيرًا على التواجد والمشاركة في العديد من المنابر المجتمعية خدمةً لهذه الفئة الغالية.

من جانبه أكد قائد فريق الديوانية التطوعي المهندس عبدالحميد الرفاعي أن الفريق ينسق مع ذوي كبار السن (عن بعد)، ويقدم لهم هدية تحت مسمى المبادرة "بركتنا"، وتبرز ذلك لحث المجتمع على دعم هذه الفئة، خصوصًا في ظل جائحة كورونا، من خلال التواصل مع عائلة المستفيد وشرح الهدف من المبادرة وتسليم الهدية بعد تعقيمها لشخص من ذوي المستفيد، بمشاركة عدد من المتطوعين، حيث تم تخصيص متطوع واحد لعدد من الأسر حتى نضمن أكبر قدر من السلامة والتباعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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