مكة.. ضبط منشأة رياضية مخالفة بالشرائع وتخاطب الجهات الأمنية

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لم تلتزم بالاشتراطات مثل عدم وجود مقياس حرارة وارتداء الكمامة داخلها

علمت "سبق" أن الجهات الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة قامت، مساء أمس، بجولة تفتيشية على إحدى الصالات الرياضية الشهيرة بالشرائع، بعد رصد مخالفات في تطبيق عدد من الاشتراطات؛ مثل عدم وجود مقياس الحرارة للداخلين للمنشأة وكذلك زيادة أعداد الموجودين داخلها، وعدم ارتداء الكمامات داخل المنشأة.

وضبطت الفرقة الرقابية المخالفات وخاطبت الجهات الأمنية بخصوص مخالفات الأفراد داخل المنشأة، والتي قررت سابقاً بغرامة مالية 1000 ريال لمن لا يرتدي الكمامة.