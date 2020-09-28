أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بقرار الحقيل .. "المحيميد" رئيساً للجنة البيع على الخارطة

Print
بقرار الحقيل .. "المحيميد" رئيساً للجنة البيع على الخارطة بقرار الحقيل .. "المحيميد" رئيساً للجنة البيع على الخارطة
يحمل ماجستير إدارة الأعمال من جامعة برمنجهام

بقرار الحقيل ..

أصدر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً بتعيين نائب محافظ الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد رئيساً للجنة البيع والتأجير على الخارطة استناداً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة في وزارة الإسكان والإشراف على أنشطة التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.

وأعرب "المحيميد" عن شكره وتقديره لوزير الإسكان لاهتمامه ودعمه لقطاع التطوير العقاري بشكل عام ومشاريع البيع على الخارطة بشكل خاص، لزيادة جاذبية وحيوية القطاع العقاري ودعم مشاريع الإسكان والمشاريع التجارية والصناعية والمشاريع متعددة الاستخدامات ورفع نسب الإنجاز والجودة في تلك المشاريع التي يتم تطويرها بنظام البيع أو التأجير على الخارطة من خلال حفظ حقوق أطراف التعاقد في هذه المشاريع سواء مشترين ومطورين وجهات تمويل على حدٍ سواء، وتنفيذ الالتزامات والواجبات التي تنص عليها العقود المعتمدة من برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لكل مشروع.

ويعدّ "المحيميد" أحد الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتعددة، إذ يشغل حالياً منصب نائب المحافظ للتخطيط الاستراتيجي ومكتب إدارة المشاريع في الهيئة العامة للعقار، كما تولى الإشراف على وكالة العقارات والبلديات والتخطيط العمراني في هيئة المدن الاقتصادية إضافة لمهام إشرافية أخرى في قطاع الإنشاء والتعمير.

ويحمل "المحيميد" شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، وبكالوريوس العمارة من جامعة الملك سعود وشهادات من برامج القيادة والإدارة من جامعة هارفارد وكلية لندن للأعمال، ويحمل عضوية عدد من الهيئات واللجان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

شبكة عيون الإخبارية