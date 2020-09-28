"تداول" تعلن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات للربع الثالث

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أعلنت عن إضافة أسهم عدة شركات إلى مؤشرات السوق

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات، وذلك من بداية التداول في يوم الأحد القادم 16/02/1442هـ الموافق 04/10/2020م.

وأشارت إلى أنه سيتم إضافة أسهم عدة شركات إلى مؤشرات السوق، وهي "شركة اللجين القابضة، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع المواد الأساسية، شركة العمران للصناعة والتجارة، مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) ومؤشر قطاع البنوك. إضافة إلى شركة الأسمنت الأبيض السعودي، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).