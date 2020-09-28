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قصائد وفعاليات وأوبريت..هيئة "الصحفيين" بمكة تحتفل بيوم الوطن

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رعاه أمين العاصمة المقدسة وحضره أعيان ووجهاء ومسؤولو المنطقة

قصائد وفعاليات وأوبريت..هيئة

رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء أمس الأحد، احتفال فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة؛ بمناسبة الذكرى الـ90 لتوحيد المملكة العربية تحت شعار "همة حتى القمة"؛ وذلك بقاعة الشيخ عوض الأحمدي للاحتفالات بمكة المكرمة، وسط تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة، والتقيد بالإجراءات الصحية والالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة المناسبة.

وابتدأ الحفل بالسلام الملكي ثم الافتتاحية وتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ سجاد مصطفى الحسن، عقب ذلك ألقى مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي كلمة ترحيبية رحب فيها بأمين العاصمة المقدسة والحضور، مؤكداً أهمية هذه المناسبة ودورها في تعزيز الحب والولاء للوطن، مثمناً رعايته لحفل الهيئة بمناسبة اليوم الوطني، ومقدّمًا شكره وتقديره باسمه ونيابة عن جميع أعضاء الهيئة على مشاركته فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، داعياً الله أن يديم على البلاد أفراحها وأمنها وأمانها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

بعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان "فعاليات وطموحات" أعده وكتبه الشاعر والإعلامي الدكتور خضر اللحياني وعلق عليه صوتياً الإعلامي عماد أبو علامة، بتنسيق ومتابعة أحمد مسلم اللحياني، وتنفيذ أبو بكر الأنصاري، وإشراف مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة فهد الإحيوي.

عقب ذلك، توالت القصائد الشعرية، حيث ألقى الشاعر طالب بن علي الذبياني قصيدة وطنية شعبية نالت على استحسان الحضور، كما ألقيت قصيدة أخرى بعنوان "شعر ومغنى" سُجلت في إستديوهات الإبداع الإعلامي بإشراف المهندس بسام مغربي، واستعراض فرقة القمة للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد جمالي.

عقبها ألقيت كلمة لأعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة ألقاها نيابة عنهم التربوي والإعلامي خالد بن محمد الحسيني، أكَّد فيها ضرورة الاستشعار بالواجبات والحقوق تجاه هذا الوطن الغالي، مضيفاً بأننا يجب أن نقف جميعاً صفاً واحداً للعمل من أجل نهضة بلادنا وازدهارها، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "كلمات في حب الوطن" لعدد من الزملاء الإعلاميين والإعلاميات، تم إنتاجها وتنفيذها من قبل المخرج محمد سطوحي، إضافةً إلى "شيلة تسلمي يا بلادي" من كلمات الشاعر خالد بن دخيل الله الحارثي، وأداء المنشد شادي عبدالله اللحياني، واستعراض فرقة القمة للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد جمالي، عقبها تم عرض أوبريت وطني وفقرة لفرقة الكشافة بمكة، وفي نهاية الحفل شارك الحضور في العرضة السعودية.

وتضمن الحفل تكريم شركاء النجاح لفعاليات فرع الهيئة طيلة الفترة الماضية، يتقدمهم الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي، والدكتور أحمد بن فرحان الغامدي، والشيخ بندر بن سعيد السويهري، وقدم الشيخ يوسف الأحمدي درعاً لمدير فرع الهيئة، وكُرِّم معالي أمين العاصمة المقدسة بدرع مقدم من فرع الهيئة.

قدَّم الحفل الإعلامي عثمان المالكي، وحضر الحفل أعيان ووجهاء مكة المكرمة، وأعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة، وعدد من المسؤولين بأمانة العاصمة المقدسة والضيوف، ورجال الإعلام والصحافة بمكة المكرمة.

قصائد وفعاليات وأوبريت..هيئة

قصائد وفعاليات وأوبريت..هيئة

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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