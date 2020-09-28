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صحة عسير تتصدر مؤشر "موارد" ومؤشر مركز اتصالات الموظفين

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صحة عسير تتصدر مؤشر "موارد" ومؤشر مركز اتصالات الموظفين صحة عسير تتصدر مؤشر "موارد" ومؤشر مركز اتصالات الموظفين
لحرصها على متابعة البلاغات وخدمة المستفيدين منها وإغلاقها بالشكل الصحيح

صحة عسير تتصدر مؤشر

تصدرت صحة عسير المؤشر الأسبوعي لبرنامج "موارد" بنسبة أداء ورضا على الإغلاق 100%، كما حقق مركز اتصالات الموظفين للموارد البشرية بصحة عسير في المؤشر الأسبوعي نسبة أداء 100% ونسبة الرضا على الإغلاق 100%.

وأوضح مساعد المدير العام للموراد البشرية بصحة عسير الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري، أن فريق عمل الموارد البشرية يحرص على متابعة البلاغات وخدمة المستفيدين منها وإغلاقها بالشكل الصحيح؛ مما أسهم في رفع نسبة الرضا.

ورفع الأسمري شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على دعمه الكبير ومتابعته اليومية لفريق العمل وتأكيده المستمر على العمل بروح الفريق الواحد، حتى تحقق هذا الإنجاز في المؤشر الأسبوعي، والذي يعكس تطور أداء العاملين وتقديم الخدمة بشكل متقن .

يذكر أن صحة عسير تواصل جهودها الحثيثة لتطوير مستوى جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير بيئة العمل ورفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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