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في زمن كورونا.. لماذا يرفض ثلث البريطانيين زيارة الطبيب؟

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في زمن كورونا.. لماذا يرفض ثلث البريطانيين زيارة الطبيب؟ في زمن كورونا.. لماذا يرفض ثلث البريطانيين زيارة الطبيب؟
رغم احتياجهم للمساعدة الطبية

في زمن كورونا.. لماذا يرفض ثلث البريطانيين زيارة الطبيب؟

كشف استطلاع للرأي أن ثلث المرضى في بريطانيا تجنبوا الذهاب إلى الطبيب في الأشهر الـ 6 الماضية، خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال موقع قناة "الحرة"، أدى المستجد إلى تقاعس البريطانيين عن الذهاب لاستشارة الطبيب، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "ديلي ميل".

وكشف الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من ألف شخص أن ثلث المرضى تجنبوا الذهاب إلى الطبيب، رغم احتياجهم للمساعدة الطبية.

وقال ما يقرب من 40 في المئة، إنهم سيؤجلون محاولة الحصول على استشارة الطبيب بسبب مخاوف تتعلق بعدوى فيروس كورونا.

كذلك، تظهر نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من ثلثي المحتاجين لاستشارة الطبيب العام منذ 1 أبريل لم يتمكنوا من الحصول على موعد، لكنهم تلقوا عروضا للاستشارات الطبية عن بعد.

وقال 6 من كل 10 أشخاص، إنهم "قلقون" بشأن الوصول إلى العمليات الجراحية هذا الشتاء، في حالة مرضهم أو مرض أحد من أفراد أسرهم.

وأصاب الفيروس التاجي الذي يضرب الجهاز التنفسي نحو 33 مليون إنسان حول العالم، وأودى بحياة ما يقرب من مليون مصاب، بحسب إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز".

وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية المرضى في المملكة المتحدة راشيل باور: "من الواضح أن العلاقة بين الأطباء والمرضى عانت من تمزق عميق، حيث لا يزال من السهل العثور على مرضى يكافحون لرؤية طبيبهم العام".

ساهم تفشي الوباء في تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي بين الناس، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، فيما فرضت دول عديدة حالة من الإغلاق العام وحظرا للتجول لمكافحة انتشار العدوى.

وتوقعت الصحيفة فرض إغلاق جديد بسبب الموجة الثانية، قد يتسبب في وفاة ما يقرب من 75 ألف شخص، بسبب التأخر في تشخيص الأورام السرطانية والعمليات الملغاة، وتجنب المرضى الذهاب لأقسام الطوارئ.بريطانيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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