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607 إصابات جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

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607 إصابات جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان 607 إصابات جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان
شفاء 582 حالة من الفيروس في الكويت

607 إصابات جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تسجيل 15 حالة وفاة جراء ؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 924 حالة وفاة، مع تسجيل 607 حالات إصابة جديدة، ليصعد العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى (98057) حالة؛ فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى (88234) حالة، بنسبة شفاء 89.9%.
من جهة أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 95511 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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