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كلمة السر "الهيئة" والأمن.. سقوط مصنع ضخم للخمور بعسير "صور"

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يحوي 12 ألف لتر من المادة المخمرة وطنًّا ونصفًا مسكرًا وحبوبًا مخدرة

كلمة السر

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

هذا وقد وُجد بالمصنع كمية من المواد المخمرة تفوق 12 ألف لتر من المادة المخمرة، وأكثر من 1500 علبة سعة لتر ونص من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة إلى عدد من الحبوب المخدرة.

وقد جرى تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية؛ لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

كلمة السر

كلمة السر

كلمة السر

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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