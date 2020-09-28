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أهمية المحتوى المحلي بالنسبة للمستمعين السعوديين

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أهمية المحتوى المحلي بالنسبة للمستمعين السعوديين أهمية المحتوى المحلي بالنسبة للمستمعين السعوديين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير"): احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية ، يقدم فريق البيانات التابع لـ"Choueiri Group" مجموعة كبيرة من الرؤى والمعلومات التحليلية تتناول عالم البث الموسيقي في المملكة، من خلال التركيز على نجاح شريكهم الإعلامي الحصري "أنغامي". وعلى غرار أقرانهم من عشاق الموسيقى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتمتع المستمعون السعوديون بشهية غير متناهية للموسيقى، مع تنامي قطاع صناعة الموسيقى في المملكة خلال العامين الماضيين. ومع انفتاح السوق ورغبته الشديدة في استيعاب المزيد من المحتوى العالمي، تزامناً مع انتاج المحتوى المحلي ومشاركته مع العالم، يركز هذا المخطط البياني على السبب وراء إعجاب مشغّلي المحتوى الموسيقي عبر الإنترنت من السعوديين بتطبيق "أنغامي" – الجهة الفاعلة المحلية في سوق يتميز بحضور قوي للجهات الفاعلة العالمية.

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