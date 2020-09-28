أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ما نزلت من الجبل إلا وأنا ماخذ منهن اثنين".. "آل رشيد" بطل في يوم الوطن

Print
"ما نزلت من الجبل إلا وأنا ماخذ منهن اثنين".. "آل رشيد" بطل في يوم الوطن "ما نزلت من الجبل إلا وأنا ماخذ منهن اثنين".. "آل رشيد" بطل في يوم الوطن
أصيب في الذكرى 90 متصديًا لتسلل حوثي وقال: "حنا أهلها كلنا فداء.. كلنا القيادة"

بمشاعر الفخر وصدق الانتماء لتراب الوطن الغالي، تحدّث المصاب في الحد الجنوبي، صالح بن حمد آل رشيد اليامي، أحد أبطال الحرس الوطني بنجران، عن شرف التضحيات دون القيادة والشعب الوفي، واختزالها بجملة عميقة "حنا أهلها.. وكلنا فداء للوطن".

وفي التفاصيل، قال العريف "آل رشيد" الذي أصيب في ذكرى اليوم الوطني التسعين خلال تصديه لمحاولة تسلل لعناصر حوثية، موجهًا حديثه بكل بسالة للقادة العسكريين خلال زيارتهم له للاطمئنان على صحته: "كلنا تحت أمر سيدي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.. وحنا أهلها نحمي ترابها.. وما نزلت من الجبل إلا وأنا ماخذ منهن اثنين وهم خذوا يدي.. وكلنا فداء للوطن". الحرس الوطني نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

شبكة عيون الإخبارية