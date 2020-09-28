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.. شاهد ما حدث لذكر نعام ظن نفسه حمارًا وحشيًّا

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بالفيديو.. شاهد ما حدث لذكر نعام ظن نفسه حمارًا وحشيًّا .. شاهد ما حدث لذكر نعام ظن نفسه حمارًا وحشيًّا
بدأت المشكلة عندما رفض الجلوس على البيض

بالفيديو.. شاهد ما حدث لذكر نعام ظن نفسه حمارًا وحشيًّا

رفض ذكر نعامة، الجلوس على البيض، وفضّل اللعب مع قطيع الحمر الوحشية؛ وهو ما أثار استغراب العاملين في "لينغليت سفاري بارك" ببريطانيا، حين راح يتصرف كما لو أنه حمار وحشي.

وحسب تقرير مصور لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"؛ فقد لاحظ العاملون في الحديقة أن ذكر النعامة يميل للركض مع حمر وحشية، كما أنه يتناول طعامه معهم، ويحاول تقليدهم عندما يقومون بتحريك ذيولهم.

واكتشف سلوك النعامة الغريب بعدما رفض الطائر الجلوس على البيض الذي يفقس عادة بعد مرور 46 يومًا، وفضّل اللعب مع قطيع الحمر الوحشية.

ونقل التقرير عن أحد العاملين في الحديقة قوله: إن النعامة تقضي وقتها مع قطيع الحمر الوحشية، التي تبدو هي الأخرى كما لو أنها تتقبل وجوده بينها.

وأضاف العامل أن المشكلة تكمن في الحاجة إلى الطائر للجلوس على البيض كي يفقس بعد تزاوجه مع نعامة؛ الأمر الذي يجعل الحديقة تفكر بجلب ذكر نعامة آخر.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، يفسر بعض الخبراء في عالم الحيوان "أزمة الهوية" لدى النعامة، وتقاربه من الحيوانات العاشبة؛ بأنها تعود إلى كون الطائر يتمتع بحاستي سمع وشم ضعيفتين؛ بينما تمتلك الحمر الوحشية بصرًا ضعيفًا؛ الأمر الذي يجعلها تكمل بعضها البعض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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