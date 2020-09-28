  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معلم بالريث يُهدي 20 هاتف جوال للطلاب من ذوي الأسر المحتاجة

Print
لمساعدتهم في متابعة دروسهم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"

معلم بالريث يُهدي 20 هاتف جوال للطلاب من ذوي الأسر المحتاجة

في مبادرة مميزة، قام المعلم حسين بهلول معلم الحاسب الآلي بمجمعة آل مشحنة التعليمي بالريث، بإهداء 20 هاتف جوال لعدد من الطلاب المتعثرين ماليًّا ومن ذوي الأسر المحتاجة.

تأتي هذه المبادرة دعمًا من المعلم حسين بهلول للطلاب غير القادرين على شراء هواتف ذكية؛ لمتابعة دروسهم عن بُعد عبر منصة مدرستي، التي أطلقتها وزارة التعليم في ظل جائحة .

ولاقت هذه المبادرة الطيبة، إشادة واسعة وتوجيه عبارات الشكر للمعلم حسين بهلول، الذي بدوره أكد أن ما قام به يُعد واجبًا اجتماعيًّا ووطنيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

بسبب عدم توفر الماء.. فقراء المكسيك يعانون في مواجهة فيروس كورونا

بسبب عدم توفر الماء.. فقراء المكسيك يعانون في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية