سليمان الحبيب تفوز بجائزتين في مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط MEIRA 2020

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الحقباني: نعتز كثيرًا بهذا التكريم نظير ما قدمته المجموعة من جهود شملت تعزيز جوانب الحوكمة

حصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على جائزتين مرموقتين على مستوى الشرق الأوسط، عن أفضل ممارسات علاقات المستثمرين الرقمية وأفضل تقرير سنوي؛ وذلك خلال المؤتمر السنوي الافتراضي وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط MEIRA لعام 2020.

وكانت المجموعة قد أطلقت برنامجها لعلاقات المستثمرين بعد نجاح عملية الاكتتاب العام الأولى لأسهم الشركة في وقت سابق من هذا العام. وبفضل سجلها الحافل الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال تطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات الطبية، اكتسبت المجموعة موقعًا رياديًّا كمزود موثوق للرعاية الصحية يقدم أعلى مستويات التميز الطبي.

ويعد المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط أكبر فعالية في مجال علاقات المستثمرين تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتغطية أفضل الممارسات والمعايير المهنية التي تخص علاقات المستثمرين، وتطبيق حوكمة الشركات. ويُكَرّم هذا الحدث الشركات الرائدة في قطاع علاقات المستثمرين.

وبهذه المناسبة قال ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة: إننا نعتز كثيرًا بهذا التكريم نظير ما قدمته المجموعة من جهود شملت تعزيز جوانب الحوكمة وتوفير علاقات مستثمرين مميزة، وإتاحة المعلومات في الوقت المناسب للمحللين ولمساهمي المجموعة. كما عبّر عن شعوره بالفخر كون هذا التكريم يأتي بعد أقل من عام على إطلاق برنامج علاقات المستثمرين عقب نجاح عملية الاكتتاب العام الأولى لأسهم الشركة مطلع هذا العام، وتصنيف المجموعة ضمن أفضل الشركات المدرجة خلال أزمة كورونا.

واستطرد الحقباني في حديثه قائلًا: إننا حققنا -ولله الحمد- نجاحًا كبيرًا بعد أن واجهنا الكثير من التحديات في ظل جائحة كورونا والقيود التي فُرضت على الحركة والسفر؛ وذلك بجعل القنوات الرقمية أكثر أهمية وفاعلية من أي وقت سابق، وإطلاق خدمات جديدة؛ مضيفًا أننا سعداء جدًّا بالخيارات التي أتيحت لنا للوفاء بالتزامنا تجاه المستثمرين والمحللين، بما يضمن الوصول المنتظم إلى المعلومات والإدارة التنفيذية وتحقيق أفضل الممارسات لدعم أنشطة المجموعة.

وأشار الحقباني إلى أن هاتين الجائزتين شهادة على العمل الجادّ الذي قام به فريق علاقات المستثمرين والإدارة التنفيذية، من خلال التواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري عبر كل القنوات الممكنة. معبرًا عن شكره لفريق علاقات المستثمرين لتحقيقهم أفضل الممارسات، وتوفير المعلومات اللازمة بشكل مستمر للمساهمين والمهتمين من مجتمع المستثمرين بشكل عام.

وأوضح الحقباني أن المجموعة تسعى لأن تكون ضمن برنامج ريادة الشركات الوطنية وتقديم خبراتها للأسواق الإقليمية والعالمية؛ بوصفها أكبر مزود للخدمات الطبية المتكاملة في المنطقة،

وبفضل سجلها الحافل الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال تطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات الطبية.

وأضاف الحقباني قائلًا: إن عام 2020 كان مميزًا على كل الأصعدة؛ إذ حققت فيه المجموعة العديد من المنجرات التي من أبرزها، نجاحُ عملية الاكتتاب العام الأولى، وإطلاق برنامج علاقات المستثمرين، والتوجه نحو المستشفيات الرقمية، والتركيز على التقنية في كافة الخدمات؛ بدءًا من إنشاء أول مستشفى رقمي متكامل للرعاية الصحية بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، ووصولًا إلى تطوير برنامج علاقات المستثمرين ليكون نظامًا استثماريًّا رقميًّا متكاملًا. بالإضافة إلى فتح منصات رقمية مع المستثمرين من خلال تخصيص موقع إلكتروني متكامل لعلاقات المستثمرين، وعقد اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، ولقاء هاتفي لمناقشة النتائج للمرة الأولى عبر القنوات الرقمية، والمشاركة في سلسلة من المؤتمرات الافتراضية المخصصة للمستثمرين.

واختتم الحقباني بالتأكيد على أن هذا التكريم يُعد اعترافًا من المجتمع المالي بقوة أداء المجموعة المالي والتشغيلي، وقدرتها على تخطي التحديات والمخاطر المحتملة، ويعكس جهد علاقات المستثمرين وعملها الدؤوب لإطلاع المجتمع الاستثماري على المعلومات الخاصة عن مركز المجموعة في السوق وقدرتها التنافسية، إضافة إلى أدائها المالي والتشغيلي بمنتهى الشفافية، كما يؤكد الدور الريادي للإدارة التنفيذية وإدارة علاقات المستثمرين في تعزيز أنشطة علاقات المستثمرين بما يرقى إلى الممارسات العالمية ويحقق النتائج المرجوة.مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية