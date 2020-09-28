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الربيعة يوقف طبيبة نساء وولادة بالمدينة المنورة وفقًا لنظام مزاولة المهنة

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الربيعة يوقف طبيبة نساء وولادة بالمدينة المنورة وفقًا لنظام مزاولة المهنة الربيعة يوقف طبيبة نساء وولادة بالمدينة المنورة وفقًا لنظام مزاولة المهنة
متحدث صحة المنطقة: بناءً على توصية اللجنة حرصًا على صحة المرضى

الربيعة يوقف طبيبة نساء وولادة بالمدينة المنورة وفقًا لنظام مزاولة المهنة

أصدر وزير الصحة توفيق الربيعة قرارًا بإيقاف طبيبة نساء وولادة تعمل بمستشفى خاص بالمدينة المنورة، عن مزاولة المهنة وفقًا للمادة 39 من نظام مزاولة المهنة.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق إن قرار الإيقاف عن العمل لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها، بناءً على توصية اللجنة المشكّلة من صحة المدينة؛ حرصًا وحفاظًا على صحة وسلامة المرضى والمراجعين.

كما أكد أن وزارة الصحة لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق من يتساهل في الالتزام بالأنظمة والتعليمات.وزير الصحة توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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