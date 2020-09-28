"طبية مكة" تطلق حملة تحديات الابتكار الصحي لحج 1442

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تحديد العوائق التي تحول دون حصول الحجاج على خدمات بجودة وكفاءة

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار، حملة إلكترونية حول تحديات الابتكار الصحي بالحج تحت شعار (لحج أكثر صحة ١٤٤٢)؛ لبحث التحديات والعوائق التي تحد من تقديم خدمات صحية مبتكرة لحجاج بيت الله الحرام.

وستنطلق هذه الحملة الإلكترونية عبر منصة بنك الابتكار التي دشنتها المدينة مؤخرًا بتسليط الضوء على تحديات خدمات الرعاية الصحية بالحج من خلال تجارب واقعية للممارسين الصحيين أثناء أداء عملهم، وإيجاد حلول ابتكارية للمشاكل والعوائق التي تحد من تقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء وتحديد العوائق التي تحول دون حصول حجاج بيت الله الحرام على خدمات صحية في الوقت والمكان المناسب بجودة وبكفاءة عالية، وكذلك إيجاد حلول للعوائق التي تحد من حصول حجاج بيت الله الحرام على رحلة آمنة وميسرة خالية من المخاطر الصحية، كما سيتم ترشيح ما بين ٥- ١٠ تحديات بعد تقييم اللجنة، والتي سيتم العمل عليها وتحويلها إلى مسرعة الابتكار الصحي في الحج؛ وذلك لتطوير وتصميم حلول إبداعية ومفاهيم مبتكرة حولها لتطبيقها على أرض الواقع.

وتأتي مجالات المشاركة حول ثلاث محاور أساسية تشمل "الوقاية والسلامة، الصحة العامة، التثقيف الصحي"؛ بحيث تكون الفئة المستهدفة للمشاركة جميع منسوبي وزارة الصحة والشؤون الصحية، وكذلك منسوبي التجمع الصحي، وأخيرًا منسوبي المدينة الطبية بحيث يمكن الخروج بأكبر قدر ممكن من التحديات التي سيتم العمل عليها، وسيتم إغلاق استقبال الأفكار يوم ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠م، وستعلن النتائج يوم ٢٠ نوفمبر من هذا العام.

جدير بالذكر أن المدينة الطبية قد أطلقت منصة بنك الابتكار، التي تعد منصة تفاعلية لاستقبال الأفكار والمبادرات والمقترحات من خلال طرح تحديات واقعية تواجه المنشآت الطبية والعاملين بها بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوزارة، وقد خصصت رابطًا للتواصل والمشاركة على: www.innovation.kamc.med.sa.مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة