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وزير الرياضة يهنئ نادي النصر بالتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

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وزير الرياضة يهنئ نادي النصر بالتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا وزير الرياضة يهنئ نادي النصر بالتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

وزير الرياضة يهنئ نادي النصر بالتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، بعد فوزه على شقيقه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في دور الـ 16 من المسابقة ذاتها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس إدارة نادي النصر، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، وتقديمه مع شقيقه التعاون مباراة عكست الروح العالية والأداء المتميز الذي تتمتع به الفرق ، مع تمنياته للتعاون حظاً أوفر في قادم المنافسات.

وأعرب وزير الرياضة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لفريقي الأهلي والنصر في مشوارهما المقبل في الأدوار النهائية من البطولة، ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة، بما يضمن تواجد أحدهما طرفاً في نهائي البطولة بمشيئة الله تعالى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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