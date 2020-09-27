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ماسك الرمان لبشرة مشرقة وجذابة

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ماسك الرمان لبشرة مشرقة وجذابة ماسك الرمان لبشرة مشرقة وجذابة

الرمان

يحتوي الرمان على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم بشكل عام والبشرة بصفة خاصة، فهو غني بفيتامين C,A,E

يحتوي الرمان على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، ما يجعله يخافظ على الجلد، ويحفز من إنتاج الكولاجين التي يحارب التجاعيد ومظاهر الشيخوخة المبكرة.

فوائد الرمان

  • يعمل على إزالة الجلد الميت
  • يغذي البشرة         
  • يعمل على تفتيح البقع السوداء
  • يشد الجلد
  • يجدد خلايا الجلد
  • يزيل البثور السوداء
  • يعمل على إشراق ونضارة البشرة
  • ويكافح التجاعيد والشيخوخة

ماسك الرمان للحصول على بشرة مشرقة وأكثر جمالاً

  • اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الرمان مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم قومي بتدليك بشرتك بالمزيج واتركيه لمدة 30 دقيقة.

 

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

شبكة عيون الإخبارية