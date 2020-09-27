أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

بدخول موسمها : اقرأ هذا التقرير لتعرف الفرق بين كورونا والانفونزا العادية وماذا تفعل إن اصبت

Print
بدخول موسمها : اقرأ هذا التقرير لتعرف الفرق بين كورونا والانفونزا العادية وماذا تفعل إن اصبت بدخول موسمها : اقرأ هذا التقرير لتعرف الفرق بين كورونا والانفونزا العادية وماذا تفعل إن اصبت

جى بي سي نيوز  - رصد : بدأ الجو يتغير وتحل الانفلونزا العادية ، وهذه نصائح طبية لتعرف الفرق بينها وبين كورونا :

(1) السعال الجاف + العطس = يعني تلوث الهواء

(2) السعال + المخاط + العطس + سيلان الأنف = يعني نزلات البرد

(3) السعال + المخاط + العطس + سيلان الأنف + وجع الجسم + الضعف + الحمى الخفيفة = يعني الانفلونزا

(4) سعال جاف + عطس + ألم في الجسم + ضعف + حمى عالية + صعوبة في التنفس+ فقدان حاسة الشم+ والتذوق

= يعني

وإذا اصيب أي شخص بكورونا فإن عليه ان لا يجزع ابدا وهذا ما سيحدث له :

■ الاعراض الاولية تبداء من اليوم الثاني لليوم الخامس من الاصابة .

■ الاعراض تكون سخونة ونحولا بالجسم وتعبا وضيقا بالنفس .

■ تاخذ ادوية تصير وبعد ساعة ترجع الاعراض وعليك ان لا تخاف ابدا .

■ تزداد الاعراض وتشتد من اليوم الخامس لليوم العاشر.

● يعني سخونة تزداد إسهال، ضيق بالنفس، اكثر نحول، ووجع بالجسم، فقدان الشهية .

● ايضا ابدا لا تخاف حاول ان تتناول عصير برتقال والتعرض للشمس واكل ثوم ولبن رغم فقدانك الشهية .

■ غرغرة بماء وملح ، وبد أن ترتفع السخونة غسل يديل وقدميك للمرافق وللركبة وغسل وجهك كل ربع ساعة

■خذ نفسا عميقا شهيقا وزفيرا حتى ينفتح صدرك وتخفف من ضيق التنفس .

● بعد اليوم العاشر ان شاء الله تبدأ الاعراض بالانحسار .

● اما بعد يوم 14 تقريبا فتنتهي الاعراض كلها وترجع عافيتك ان شاء الله

ويقول الاطباء : " ابعثوا الطمأنينة للناس ، لا تقلقوهم و ل لا ترعبوهم .

د.حامد اللامي

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

بسبب عدم توفر الماء.. فقراء المكسيك يعانون في مواجهة فيروس كورونا

بسبب عدم توفر الماء.. فقراء المكسيك يعانون في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية