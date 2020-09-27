أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

‏‫وزير التعليم يدشّن منصة التراخيص لتقديم البرامج والتدريب الإلكتروني

Print
‏‫وزير التعليم يدشّن منصة التراخيص لتقديم البرامج والتدريب الإلكتروني ‏‫وزير التعليم يدشّن منصة التراخيص لتقديم البرامج والتدريب الإلكتروني
خلال رئاسته مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم

‏‫وزير التعليم يدشّن منصة التراخيص لتقديم البرامج والتدريب الإلكتروني

دشّن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ منصة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني التي أطلقها المركز، وذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارته الذي عُقد عن بُعد اليوم الأحد برئاسة الوزير آل الشيخ

وتستهدف المنصة كافة الجهات الراغبة بتقديم تعليم أو تدريب إلكتروني بالمملكة، والبرامج التي تقدّمها تلك الجهات والمنصات، حيث تأتي هذه الخطوة بعد إعلان المركز عن منح مهلة سنة للجهات التي تقدّم خدمات تعليم وتدريب إلكتروني لتصحيح أوضاعها وفق لوائح ومعايير المركز، والتي تم اعتمادها مؤخراً من مجلس إدارة المركز والإعلان عنها في الجريدة الرسمية.

وقال وزير التعليم إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، والتوجهات العالمية نحو الارتقاء بمستوى ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني والتوجه نحوها باعتبارها خياراً إستراتيجياً، موضحاً أن منصة التراخيص تهدف لحوكمة وتنظيم ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، وتعزيز الثقة في برامجها ومخرجاتها، إلى جانب تمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني متوائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

وكان مجلس إدارة المركز قد استعرض خلال الاجتماع الدراسة التوثيقية التطويرية الشاملة للتعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، والتي أشرف عليها المركز، وقامت بإجرائها مجموعة من المنظمات والجهات التعليمية العالمية، حيث قرر المجلس تحويل الدراسة إلى وزارة التعليم للاستفادة منها ومن توصياتها، ودراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وأكد عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المجلس الدكتور سهيل باجمّال على أن الدراسة تعكس الجهود التي قامت بها وزارة التعليم خلال جائحة كورونا، كما أشاد عضو المجلس د.عبد الله المحيا بالجهد المبذول في الدراسة، موضحاً أنها تعكس قصة نجاح المملكة في التعليم خلال الجائحة، وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة وفاعلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

شبكة عيون الإخبارية