"صحة بيشة" تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 90

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احتفلت "صحة بيشة"، صباح اليوم، عبر الاتصال المرئي، بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني.

وفي كلمته في الحفل المعد بتلك المناسبة، رفع مدير الشؤون الصحية باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "صحة بيشة"، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

من ناحيته، قدم "الشهراني" شكره وتقديره لجميع منسوبي ومنسوبات صحة بيشة على ما يقدمونه من أجل الوطن والمواطن من تفان، وذلك خلال جهودهم في التصدي لجائحة كورونا.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الاحتفالات بالمناسبة الوطنية الغالية انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي في مختلف المنشآت الصحية التابعة لصحة بيشة، وهي: محافظة بيشة وبلقرن وتثليث، والأمواه، حيث توشحت المباني اللون الأخضر، وقُدّمت برامج توعوية وإرشادية، وبرامج نوعية متميزة، تنسجم مع هذه الذكرى العظيمة، وترتقي لمثل هذا الحدث التاريخي الكبير الذي يظهر للعالم أجمع النهضة العمرانية والاقتصادية والعلمية، والتي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا، فأصبح وطننا يشار له بالبنان في التقدم والرقي والتطور.