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عسير.. 280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني الـ90 للمملكة

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مشاركات المجتمع التعليمي بلغت أكثر من 8588.. واحتفال للنشاط الطلابي.. الأربعاء

عسير.. 280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني الـ90 للمملكة

احتفل أكثر من 280 ألف طالب وطالبة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير باليوم الوطني للمملكة العربية في ذكراه التسعين.

وأكَّد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة عملت على تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني، سعت من خلالها إلى تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتذكير النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة منذ توحيد المملكة على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فيما كان التنفيذ عن بعد وحضورياً في بعض البرامج ذات الأعداد القليلة.

وأشار "الجوني" إلى أن فعاليات المدارس تناولت إبراز جهود الملك المؤسس في لمِّ الشمل وتوحيد الأمة وتعريف النشء بمسيرة النماء التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، والتركيز على رؤية المملكة 2030، وجهود رجال الحد الجنوبي وتعاطي المملكة مع أزمة كورونا من خلال تنفيذ المسابقات والحوائط الإلكترونية وكتابة المقالات، مبيناً أن عدد المشاركات الوطنية للمجتمع التعليمي في المنطقة بلغت أكثر من 8588 مشاركة تنوعت بين فيديوهات تعبيرية، ومقالات وقصائد شعرية ونثرية ومنشورات إلكترونية، ومسابقات الرسم والحفلات الإلكترونية عبر برنامج الزوم، في حين تم توظيف برامج الاحتفاء عبر منصة مدرستي وحسابات الإدارة والمكاتب والمدارس في وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن إدارة النشاط الطلابي تستعد لتنفيذ احتفال الإدارة بهذه المناسبة مساء الأربعاء المقبل.

عسير.. 280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني الـ90 للمملكة

عسير.. 280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني الـ90 للمملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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