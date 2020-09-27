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"طيران ناس" يطلق رحلات يومية بين الرياض والقريات ابتداءً من 7 أكتوبر

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"طيران ناس" يطلق رحلات يومية بين الرياض والقريات ابتداءً من 7 أكتوبر "طيران ناس" يطلق رحلات يومية بين الرياض والقريات ابتداءً من 7 أكتوبر
ضمن خطة ربط مناطق المملكة كافة بشبكة طيران متقدمة

أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إضافته محافظة القريات الواقعة في منطقة الجوف شمال المملكة، إلى وجهاته الداخلية عبر تسيير رحلات مباشرة ما بين الرياض والقريات يومياً، بدءاً من 7 أكتوبر 2020م.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية طيران ناس التوسّعية، والتي ترتكز إلى ربط مناطق المملكة كافة بشبكة طيران متقدمة توفّر للمسافرين أفضل الخدمات وبأسعار تنافسية.

كما تأتي استكمالاً لخطط "طيران ناس" للدفع نحو تسريع استعادة الثقة للسفر، بما يتوافق مع خطة استئناف الرحلات الجوية التدريجية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والصحّية، وتطبيقه أعلى المعايير الوقائية لضمان سلامة وراحة المسافرين والعاملين كافة.

ويمكن للمسافرين حجز الرحلات ما بين الرياض والقريات من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، والتي تضمّ الموقع الإلكتروني www.flynas.com، وتطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

طيران ناس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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