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"الراعي" يحذر: لبنان يواجه أخطاراً مضاعفة في غياب

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"الراعي" يحذر: لبنان يواجه أخطاراً مضاعفة في غياب الحكومة "الراعي" يحذر: لبنان يواجه أخطاراً مضاعفة في غياب
أشار إلى أن اعتذار "أديب" خيّب آمال المواطنين

حذر بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من أن البلاد تواجه أخطاراً متعددة سيكون من الصعب تجاوزها دون حكومة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد يوم من انسحاب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من مهمة تشكيل بعد فشل جهوده.

وذكر "الراعي" أن "اعتذار أديب خيب آمال المواطنين، ولا سيما الشباب الذين كانوا يراهنون على بدء تغيير في الطبقة السياسية"، وفقاً لـ "رويترز".

وترددت أصداء تصريحات "الراعي" في شوارع بيروت، التي سبق أن شهدت احتجاجات حاشدة عام 2019، بعدما تسبب سوء الإدارة والفساد والديون المتراكمة على مدى سنوات، في انهيار اقتصادي فأصيبت البنوك بالشلل وهوت الليرة.

ووضعت خارطة الطريق الفرنسية برنامجا للإصلاح أمام الحكومة الجديدة في لبنان حتى يمكن لبيروت أن تحصل على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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