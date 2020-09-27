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"اليوبي" يرعى حفل جامعة المؤسس باليوم الوطني التسعين

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ويدشن الأنشطة الطلابية للعام الجديد

رعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الأحد، فعاليات حفل احتفاء الجامعة باليوم الوطني التسعين، وانطلاق الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد، تحت شعار "وطني همم.. أمجادنا قمم"، عبر برنامج زووم.

شهد الحفل حضور مساعد وزير الصحة، الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد بن خالد العبد العالي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وكيل الجامعة للدراسات العليا، الدكتور يوسف التركي، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق الخيال، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد المنعم بن عبدالسلام الحياني، ووكيل الجامعة للتطوير الدكتور عبد الرحمن الطلحي، وعمداء الكليات.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الكريم، بعد ذلك عُرض فيلم مرئي بعنوان "فيلم رسائل في حب الوطن"، وقدمت الفائزة بجائزة مسابقة شاعرة الجامعة العام الماضي، الطالبة وفاء سالم الغامدي، قصيدة بعنوان "عهد الوفاء"، وقدم طلاب نادي المسرح فيلمًا تمثيليًّا، بعنوان "فخر الوطن" سلطوا من خلاله الضوء على الجهود المتميزة للقطاع الصحي بالسعودية خلال فترة جائحة كورونا.

واستعرض عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، جهود قطاعات الجامعة في الاحتفال باليوم الوطني؛ حيث تم إنشاء منصة إلكترونية تشمل جميع مشاركات الكليات والعمادات والمعاهد والمنسوبين والطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني، شهدت مشاركات متنوعة.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقات ثلاثة آلاف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الفيديوهات والمسابقات والدورات التدريبية والأعمال الفنية 329 مشاركة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، خلال كلمته في الحفل، أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية ، احتفال بمعاني التوحيد التي رسّخها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - منذ توحيد المملكة التي تعد ملحمة تاريخية نتج عنها وضع حجر الأساس لهذه الطفرات التنموية والتقدمية التي شهدتها بلادنا وسار على نهجه أبناؤه الملوك، ووصولاً إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأوضح أن جامعة الملك عبد العزيز تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

من جانبه هنأ مساعد وزير الصحة والوكيل المساعد للشؤون المستشفيات، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وعرج على الجهود التي بذلتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا.

بعد ذلك كرم رئيس الجامعة القطاعات الطبية بالجامعة، ثم دشن الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد تحت شعار "وطني همم.. أمجادنا قمم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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