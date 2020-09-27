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أمير الرياض يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 90

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أمير الرياض يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 90 أمير الرياض يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 90
في جامعة الإمام عبر المنصات الإلكترونية

أمير الرياض يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 90

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل فعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني (90) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر المنصات الإلكترونية، بمشاركة معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات.
واشتمل الحفل على كلمة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بهذه المناسبة، ثم تخلل الحفل فيلم تعريفي عن احتفاء الجامعة باليوم الوطني الـ90، وقصيدة شعرية، إضافة إلى لوحات إنشادية نثرية وشعرية بعنوان (وطن ورجال) قدمها مجموعة من طلاب الجامعة.
واختتم معالي رئيس الجامعة كلمته بتقديم الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته ودعمه لجامعة الإمام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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