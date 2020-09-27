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الرئيس يراهن عليها لتصدر نتيجة الاستطلاعات

تدخل الانتخابات الأميركية مرحلة جديدة تحتدم فيها المنافسة هذا الأسبوع، عندما يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن أول مناظرة بينهما، في عرض تلفزيوني يتيح أخيرًا للأميركيين متابعتهما في مواجهة مباشرة.

وتأتي مناظرة بعد غد (الثلاثاء)، بعدما تحدى "ترامب" الديمقراطيين ورشّح محافظة للحلول مكان قاضية المحكمة العليا الليبرالية روث بادر غينسبورغ، التي توفيت هذا الشهر، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم.

ويتصدر "بايدن" (77 عامًا) استطلاعات الرأي على صعيد البلاد، كما في معظم الولايات المتأرجحة، التي تبدّل ولاءها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويخوض "ترامب" (74 عامًا) حملته الانتخابية بشراسة؛ إذ يتنقل بين هذه الولايات على متن طائرته الرئاسية "اير فورس وان"، في وقت يتّبع "بايدن" إستراتيجية أهدأ، ومع تاريخه كشخصية استعراضية ماهرة ونقاشاته الحامية، يأمل "ترامب" بأن تدفع به المناظرة التي ستجري في كليفلاند ليتصدر النتيجة.