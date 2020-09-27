"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز من 95٪

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فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة

تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 95 ، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 317005 حالات من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 333193 حالة .

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 600 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فيما تم تأكد إصابة 403 جديدة بفيروس كورونا بينها 11505 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة .فيروس كورونا الجديد