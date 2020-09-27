"عمومية ترابط" تصوّت لـ11 عضواً وتستعرض نشاطاتها للعام المالي 2019

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"العريفي" رئيساً و"الأنصاري" نائباً و"عدّاس" أميناً للصندوق

صوّت أعضاء عمومية "ترابط" الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، في الدمام، على اختيار 11 عضواً لمجلس إدارتها الجديد للعام 1442-1445هـ من بين 26 مرشحاً.

وحاز الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي تزكية المجلس باختياره رئيساً، في حين تم اختيار عضو المجلس ناصر الأنصاري نائباً، وعضو مجلس الإدارة الدكتور بشر عداس أميناً للصندوق.

واستعرضت الإدارة التنفيذية خلال اجتماع الجمعية العمومية جملة من البرامج والمشاريع التي نفذتها في العام 2019 – 2020، واشتمل اللقاء على عرض مرئي لإنجازات الجمعية وتصويت إبراء ذمة المجلس الدورة الثانية، وإقرار الاقتراض من البنوك، وافتتاح مكاتب خدمات وفروع للجمعية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الأمين العام المدير التنفيذي ناصر الزاهد أن "ترابط" تمضي قدماً في خدمة المرضى المحتاجين ومرافقيهم، في عدد من مدن الشرقية، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية قرابة 15 ألف مستفيد.

وأكد "الزاهد" على هامش اجتماع الجمعية العمومية أن "ترابط" تسعى قدماً لمواكبة ورفد جهود الدولة خلال القطاع الثالث، حيث وُفّقنا خلال العام 2019 إلى التوسع وإضافة مكتب لخدمة المستفيدين بمحافظة الأحساء، ويجري العمل على افتتاح مكتب خدمات بمدينة الجبيل الصناعية.