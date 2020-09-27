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لجنة الشؤون الإسلامية بـ"الشورى" تناقش التقريرين السنويين لديوان المظالم و"أموال القاصرين"

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لجنة الشؤون الإسلامية بـ"الشورى" تناقش التقريرين السنويين لديوان المظالم و"أموال القاصرين" لجنة الشؤون الإسلامية بـ"الشورى" تناقش التقريرين السنويين لديوان المظالم و"أموال القاصرين"
أقرّت اللجنة حيالها عدداً من التوصيات تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعماله

لجنة الشؤون الإسلامية بـ

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى -إحدى لجان المجلس المتخصصة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وحضور أعضاء اللجنة- اجتماعاً عن بُعد لدراسة عددٍ من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها تمهيداً لوضع تصورها وتوصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال المدة القادمة.

وناقشت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، المتضمن أبرز المنجزات التي حققها ديوان المظالم خلال مدة التقرير، وكذلك الأعمال والمبادرات التطويرية التي يعمل على تحقيقها في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم غير محدود لقضاء ديوان المظالم للقيام بواجباته تجاه الوطن والمواطن.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441هـ، واطلع أعضاء المجلس أعضاء اللجنة على أهم المنجزات والمعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير.

وقد أقرت اللجنة حيالها عدداً من التوصيات تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعماله خلال المدة القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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