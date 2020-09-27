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جامعة جدة تدرب 8721 على المستوى المحلي والعالمي

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جامعة جدة تدرب 8721 على المستوى المحلي والعالمي جامعة جدة تدرب 8721 على المستوى المحلي والعالمي
تحقيق مفهوم التواصل الفعال بينها والمجتمع بموضوعات حيوية

جامعة جدة تدرب 8721 على المستوى المحلي والعالمي

قدمت جامعة جدة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عددًا من الدورات التدريبية تحت شعار "نتعلم لبناء وطن طموح".


ولاقت الدورات التدريبية منذ الإعلان عنها مشاركة فاعلة على المستوى المحلي والعالمي، حيث بلغ عدد المسجلين بها محلياً 8494 متدربًا، والمسجلين بها عالمياً 227 متدربًا من مختلف أنحاء العالم، ليصبح العدد الإجمالي للمستفيدين 8721 متدربًا.


واستهدفت هذه الدورات تحقيق مفهوم التواصل الفعال بين الجامعة والمجتمع من خلال موضوعات حيوية مختلفة كموضوع المستجد، وتم تقديم هذه الدورات لمختلف الشرائح والفئات كقادة التعليم عن بُعد وصناع المعرفة من المعلمين والمعلمات ورواد الفكر التربوي، وأصحاب الهمم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والآباء والأمهات، والموهوبين والمتميزين وقادة المستقبل.


وشارك في تقديم وتنفيذ الدورات عدد من قطاعات الجامعة المتمثلة في معهد اللغة الإنجليزية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بخليص، وكلية العلوم والآداب بالكامل، ومركز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، ومركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات.جامعة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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