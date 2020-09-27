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"الخطوط القطرية" تسجّل خسائر فادحة تقارب الملياري دولار

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"الخطوط القطرية" تسجّل خسائر فادحة تقارب الملياري دولار "الخطوط القطرية" تسجّل خسائر فادحة تقارب الملياري دولار
كانت قد أعلنت عزمها تسريح 20 في المائة من موظفيها

سجلت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأحد، خسائر فادحة قاربت الملياري دولار، للسنة المالية المنتهية في 31 مارس.

وأبلغت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال، أي ما يعادل 1.92 مليار دولار، للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وفقا لـ"رويترز".

وكشفت الشركة عن تلقيها دعماً من القطرية بمبلغ وصل إلى 7.3 مليار ريال.

وكانت الناقلة القطرية قد أعلنت في يونيو الماضي عزمها تسريح ما لا يقل عن 20 في المائة من موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20 في المائة من موظفي المجموعة، وأن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع عمليات تسليم الطائرات المعلّقة.

وتأثر الاقتصاد القطري كثيراً من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب ، وقد تراكمت على الدوحة، 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.

ولتخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القطري، أصدرت وزارة المالية في يونيو تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 في المائة بدءاً من يوليو، عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" .الخطوط القطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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