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ليبيا تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

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ليبيا تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة ليبيا تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة
عدد الإصابات منذ انتشار الوباء وصلت إلى 32 ألفاً و364 حالة

ليبيا تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة، و296 حالة شفاء.

وأوضح المركز تسلمه 3048 عينة من عدد من المختبرات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، وجاءت النتائج إيجابية بواقع 333 إصابة جديدة، و203 مخالطين، و2512 سلبية.

مما يذكر أن إجمالي عدد الإصابات منذ انتشار الفيروس في ليبيا، خلال مارس الماضي، وصلت إلى 32 ألفاً و364 حالة، 13 ألفاً و716 منها نشطاً، فيما توفي 520 شخصاً، وتماثلت 18 ألفاً و128 أخرى للشفاء.ليبيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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