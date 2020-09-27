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بعد تقرير "الملابس المتسخة".. محتجون يضعون "غسّالات" أمام منزل نتنياهو

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بعد تقرير "الملابس المتسخة".. محتجون يضعون "غسّالات" أمام منزل نتنياهو بعد تقرير "الملابس المتسخة".. محتجون يضعون "غسّالات" أمام منزل نتنياهو
نشرته "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين بإدارتي "" و"أوباما"

بعد تقرير

نشر محتجون في "إسرائيل" آلات غسيل أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بعد تقرير صحفي تحدث أن "نتنياهو" يستغل الزيارات الرسمية إلى الولايات المتحدة "لتنظيف غسيله المتسخ مجاناً".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشرته الأربعاء الماضي، عن مسؤولين أمريكيين وسياسيين في إدارتي الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب، والسابق باراك أوباما، تأكيدهم أن "نتنياهو" اكتسب خلال السنوات الماضية شهرة مثيرة للجدل بين موظفي منزل الضيافة الخاص بالزيارة الأمريكية، بجلبه حقائب متعددة مليئة بالغسيل الوسخ.

وبحسب " اليوم"، تستمر التظاهرات في "إسرائيل" منذ أسابيع، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ احتجاجاً على أسلوب إدارته لملف واتهامه في قضايا فساد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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