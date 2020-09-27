"تعليم صامطة" ينفذ 18 مبادرة في ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠

★ ★ ★ ★ ★

نفذ مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة النشاط الطلابي "بنين_ بنات" 18 مبادرة وطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة .

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي أن تنفيذ هذه المبادرات الوطنية بمكتب التعليم ومدارسه البنين والبنات للتعبير عما في قلوبنا وقلوب أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والمعلمين والمعلمات ومن أجل غرس الحب والولاء للوطن والقيادة الرشيدة والتذكير بما قام به موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من تأسيس هذه الدولة التي تحكم شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبعه في ذلك أبناؤه البررة حتى وصلنا إلى عهد الحزم والعزم.

وأضاف "الصميلي" أنه تم تنفيذ مبادرات تظهر جهود القيادة والمملكة العربية السعودية في مكافحة فيروس كورونا كوفيد ١٩وما قامت به الحكومة في جميع المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والخدمية والبلدية من جهود لمواجهة هذه الجائحه العالمية، حيث أذهلت العالم، مؤكدًاً أنه جرى زيارة محافظ صامطة وتقديم التهنئة له بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، وشكره على كل ما يبذل من أجل الوطن وحرصه ومتابعته لمدارس المحافظة، كما شملت الزيارة القطاع الأمني والصحي بالمحافظة من خلال تقديم الورود وشكرهم على جهودهم التي يبذلونها من أجل وطننا الغالي وتهنئتهم باليوم الوطني .