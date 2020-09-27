ريسوت للأسمنت تجلب القادة الشباب للأدوار الإدارية العليا

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أعلنت شركة ريسوت للأسمنت ، أكبر شركة مصنعة للأسمنت في سلطنة عمان ، اليوم عن تجديد مؤسسي كبير ضم هذا التجديد قادة شباب من داخل الشركة إلى مناصب جديدة رئيسية في الإدارة العليا.

في بيان ، قالت الشركة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSM) إن جلب قادة جدد لتوجيه الشركة قد تم في وقت توسع إقليمي وعالمي لشركة ريسوت للأسمنت في أسواق جديدة ومتنوعة في أوروبا الشرقية وشرق إفريقيا وآسيا الأمر الذي يستلزم وجود مدراء شباب مختصين يمكنهم استكمال رؤية الشركة لتكون أحد ممثلين الأسمنت الرائدين عالمياً.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت: "نحن واثقون من أن القادة الشباب الجدد سوف يجلبون وجهات نظر جديدة لنمو ريسوت ويساعدون في تحفيز هدف الشركة لزيادة الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2022 وتوسيعه في النهاية إلى 20 مليون طن في المستقبل القريب.

كجزء من إعادة الهيكلة الإدارية ، تم تكليف سالم أحمد علوي آل إبراهيم لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، والذي سيدعم قيادة الرئيس التنفيذي لمجموعة ريسوت للأسمنت, ويعمل نائب الرئيس التنفيذي في ريسوت منذ عام 2014 وساهم بشكل كبير في الشركة بدوره السابق في قسم المبيعات.

وتمت ترقية محمد أحمد عيديد إلى منصب مدير عام شركة ريسوت للأسمنت بصلالة بالوكالة ويتمتع المدير العام الجديد بخبرة تزيد عن 10 سنوات في المبيعات والتسويق ، يعمل مع ريسوت للأسمنت منذ عام 2009 ، حيث بدأ حياته المهنية كمندوب مبيعات وانتقل إلى المناصب الإدارية لاحقًا قبل توليه المنصب الحالي الذي تمت ترقيته إليه ، شغل أيضًا مناصب عليا مثل رئيس التسويق والرئيس التنفيذي بالإنابة ، ورئيس دعم الأعمال.